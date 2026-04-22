２００６年に放送されたＴＢＳ系愛の劇場「病院へ行こう！」で主演を務め、現在は短大に通っている六車奈々（５２）。実習に励む様子をアップした。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日は応用栄養学実習。ミルクを実際に調乳して比較しました」と、赤ちゃん用のミルクについて勉強。「いやはや、こんなに違いがあるなんて！！娘の時は混合だったこともあり、成分以外意識したことはありませんでした」と自身の経