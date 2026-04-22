EXILEが22日、東京ドームで約3年4カ月ぶりとなる東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026“THE REASON”〜PERFECT YEAR Special〜」を開催した。「Choo Choo TRAIN」「道」「Rising Sun」など代表曲を中心に全31曲を披露し、4万人を熱狂させた。豪華コラボも実現した。アンコール1曲目の最新曲「24karats GOLD LEGACY feat．松本孝弘」では、B’zの松本孝弘がサプライズ登場。EXILEメンバーとともに姿を現すと、東京ドームは総立ちとなっ