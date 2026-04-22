2026W杯南米予選で調子が上がらない中、ブラジル代表は名将カルロ・アンチェロッティを指揮官に招聘。アンチェロッティがW杯本番へチームをどのように仕上げてくるか楽しみだが、色々と頭の痛い問題がある。何よりの懸念は怪我人だ。復帰が期待されてきたFWネイマールは明らかにピークを過ぎており、かつての輝きは期待できそうにない。ネイマールの抜けたセレソンの2列目で中心になってほしい選手にバルセロナFWハフィーニャがい