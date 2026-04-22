チェルシーが今夏の移籍市場で、攻撃陣の再編に乗り出す可能性が浮上した。『TEAMTALK』が報じている。昨夏に大金を投じて獲得したアレハンドロ・ガルナチョとジェイミー・ギッテンスだが、期待を裏切るパフォーマンスに終止符を打とうとしている。特にエンツォ・マレスカ前体制で「お買い得」と称されたガルナチョに対し、リアム・ロシニアー監督はすでに冷ややかな視線を送っているという。クラブは同選手の放出を容認し、その代