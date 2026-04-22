EURO2024ではベスト16に入ったものの、2026W杯の出場権には届かなかったルーマニア代表。まずはEURO2028へ立て直していくことになるが、新たな監督にレジェンドが戻ってきた。ルーマニア代表は2024年からベテランのミルチェア・ルチェスクが指揮してきたが、今月7日にブカレストの病院で急逝。ルチェスクの後任となったのは、同国のレジェンドであるゲオルゲ・ハジだ。ハジはトルコのガラタサライや、自身が設立した国内のFCヴィト