2026年2月、金沢市内の女性からキャッシュカードをだまし取り現金を引き出したとして高校生2人が逮捕された詐欺事件で、実行役などを勧誘した疑いでリクルーターの男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の男25歳です。男は2026年2月、金沢市の80代女性から現金約5万円をだまし取った詐欺事件で受け子として逮捕された当時10代の男子高校生をリクルーター役の別の高校生に勧誘させた疑いが持たれています