◇プロ野球パ・リーグ 西武3-1ソフトバンク(22日、ベルーナドーム)郄橋光成投手の完投で西武が3連勝を飾りました。初回にソロホームランで1点を失った郄橋投手ですが2回に古賀悠斗選手の犠牲フライ、さらに西川愛也選手のタイムリーで逆転します。郄橋投手は3回、2本のヒットとフォアボールで2アウト満塁のピンチを背負いますが、4番・柳田悠岐選手はフォークで空振り三振を奪いマウンドで気合の雄たけび。無失