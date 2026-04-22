シンガー・ソングライターの松任谷由実が２２日までに自身のＳＮＳを更新。顔も隠れるほどの大きなパフェに、フォロワーから驚きの声が続出している。松任谷はインスタグラムに「でっか！！！！」と一言つづり、大きなメロンがのったパフェを前に目を丸くした様子を見せる自身の写真をアップした。この投稿には「デッカイメロンパフェですね！」「メロンだけでお腹いっぱいになっちゃう〜」「でっっかぁ」「お元気そうで良か