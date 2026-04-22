「巨人−中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）巨人のボビー・ダルベック内野手が衝撃の超特大場外弾を放ってスタンドをどよめかせた。４−１の七回。藤嶋から放った打球はすぐにそれと分かる当たりで助っ人も確信歩きだ。左翼方向にグングン伸びた打球は真っ暗な場外に消える。６号ソロにスタンドはざわつき、悲鳴と驚きの声が交錯した。