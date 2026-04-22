皐月賞で８着のラージアンサンブル（牡３歳、栗東・武井亮厩舎、父ベンバトル）が４月２２日、右前第一指骨の剥離（はくり）骨折をしていたことが分かった。同日、グリーンファーム愛馬会がホームページで発表した。同馬はベンバトルの初年度産駒で、すみれＳを制して皐月賞に出走。１８番人気ながら８着と、人気以上の走りを見せていた。京都新聞杯に出走する可能性もあったが、レース後に両前球節に張りがあったため、Ｘ線検