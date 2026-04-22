「西武３−１ソフトバンク」（２２日、ベルーナドーム）西武が競り勝って今季初の３連勝。先発の高橋光成が１２６球の熱投で３安打１失点完投勝利を挙げた。３−１の九回は近藤、栗原、柳田を３者連続空振り三振で締めくくった。初回２死から栗原に先制ソロを被弾したが、四回以降は一人の走者も出さない投球を披露した。打線は０−１の二回、古賀悠の左犠飛、西川の右中間適時二塁打で２点を奪い逆転。四回にも岸の中犠飛