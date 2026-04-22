◆パ・リーグロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがロッテに逆転勝ちし、２５年７月４日以来の単独首位に浮上した。１点を追う３回にシーモアが同点二塁打を放ち、５回は紅林が勝ち越しの３号３ラン。今季の３本塁打はすべて９番で放ったもので「感触も良かったし、しっかりといい形でスイングができた」と声を弾ませた。先発・曽谷も７回１失点の力投で２勝目。水曜日の試合は開幕から