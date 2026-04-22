３月に終了したドラマ「テミスの不確かな法廷」で、裁判官・安堂（松山ケンイチ）の予測不能な言動に振り回されながらも向き合う実直な検察官・古川を演じた俳優・山崎樹範（５２）が２０１６年１１月１１日に結婚した女優・吉井怜（４４）との飾らない日常をＳＮＳで公開した。氷川きよし特別公演に出演中の山崎。４月２５日からは博多座公演を控えており、２１日付のＳＮＳでは「怜ちゃんと２人ではま寿司へ。見よ！この真剣