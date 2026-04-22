◆パ・リーグロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテはオリックスとのカード２戦目に敗れて、今季初の３連勝はならなかった。今季通算９勝１４敗で借金は５となった。先発したドラフト２位左腕の毛利（明大）は４回２／３、６５球を投げて４安打２四球３奪三振、４失点（自責３）でプロ初黒星を喫した。２勝目を挙げていれば、開幕戦に勝利した新人開幕投手による開幕２連勝はプロ野球初年の１９３６年を除