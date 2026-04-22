イギリスの海事当局は、オマーン沖のホルムズ海峡でコンテナ船がイランの革命防衛隊の艦艇から攻撃を受けたと発表しました。イギリスの海事当局は22日、オマーン沖のホルムズ海峡でコンテナ船がイラン革命防衛隊の艦艇から銃撃され、船橋が損傷したとの報告を受けたと発表しました。乗組員は全員無事だったものの、攻撃に際し、事前の警告はなかったということです。また、その後、海事当局はホルムズ海峡周辺を航行していた別の貨