◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のドラフト４位ルーキー皆川岳飛外野手（２２＝中大）が２２日、故郷に凱旋した。４―１の６回１死、中川の代打で出場。左腕の吉田と対戦し、フルカウントから痛烈な三ゴロを放つと、三塁ボスラーがはじいて拾い直して一塁送球。一塁にヘッドスライディングもわずかにアウトとなり、プロ初安打はお預けとなった。上毛新聞敷島球場では前橋育英３年夏の群馬大会決勝、健大