「しらさぎ賞・Ｓ３」（２２日、浦和）２番手から抜け出した４番人気の７歳牝馬ツーシャドーが昨年２着の雪辱を果たし、２４年に続いてのＶ。牝馬限定となった０７年以降、史上初のレース２回目の制覇。「第３０回スパーキングレディーカップ・Ｊｐｎ３」（７月８日・川崎）、「第９回プラチナカップ・Ｓ３」（５月２７日・浦和）への優先出走権もゲットした。２着に２番人気のアンジュフィールド、３着に７番人気のオメガシン