新型AI「クロード・ミトス」の日本の金融システムへのリスクについて、片山金融担当大臣は日銀やメガバンクなどの関係者と議論すると明らかにしました。焦点となっているのは、アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミトス」です。人間が見逃してきたシステムの脆弱性を見つけて攻撃するプログラムを生成できることが強みであり、サイバー攻撃などに悪用される懸念が浮上しています。片山さつき 金融担当大