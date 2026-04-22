◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が、３点リードの７回から３番手で登板し、１回を１安打０封で連続試合無失点記録を６に伸ばした。先頭の代打・村松には左前打を許したが、続く代打・川越を左飛に打ち取って１アウト。１死一塁からは大島を一ゴロ併殺打に仕留め、わずか１０球で無失点に抑えた。育成契約から開幕直前に支配下昇格を果たし、開幕２戦目から４試合連続無失点