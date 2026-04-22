◇パ・リーグオリックス4―1ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）オリックスが勝利し、同率で並んでいたソフトバンクが敗れたため昨年7月4日以来、292日ぶりに単独首位に浮上した。1―1の5回に先頭・西野の四球と、若月の犠打が相手失策を誘い、一、三塁のチャンス。前夜スタメン落ちの9番・紅林が、ロッテのルーキー・毛利の初球を捉えて左中間に値千金の勝ち越し3号3ランを放った。「チャンスの場面で回してもらってた