2022年にオーストラリアで開催されたバスケット女子W杯。オーストラリア戦で3点シュートを決める日本の高田＝シドニー（共同）国際バスケットボール連盟（FIBA）は22日、2030年女子ワールドカップ（W杯）の開催地を日本に決めたと発表した。東京で11月26日から12月8日まで開かれる。女子W杯の日本開催は、前身の世界選手権を含めて初めて。30年は日本バスケットボール協会創立100周年に当たり、昨年1月に当時の三屋裕子会長が