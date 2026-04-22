◆チャンピオンズマイル・Ｇ１（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月２２日、シャティン競馬場ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は芝コースで４ハロン４８秒９―２１秒５。ラストまでシャープな伸び脚を披露した。２４年末の香港マイルは１３着に大敗も、年齢を重ねた精神面の成長に加え、海外遠征２度目の今回は慣れも見込める。海外Ｇ１初Ｖへの準備を着