◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年4月22日エスコンＦ）日本ハムの田中正義投手（31）が楽天・浅村に手痛い勝ち越し弾を浴びて今季初失点を喫した。3―3の8回にマウンドに上がると先頭の浅村への4球目、152キロ直球を左翼席に打ち込まれた。田中は今季7試合目の登板で初失点。これまで6試合連続で無失点、防御率0・00を続けていた。