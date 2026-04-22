「一般戦」（２２日、多摩川）後藤正宗（４８）＝８３期・静岡・Ｂ１＝準優１０Ｒで岡村仁（大阪）の逃げを許すも、しっかり２着に入り優勝戦に駒を進めた。「乗り心地はずっといい。小回りできて、そこからつながりが良くて前にいる。エンジンはすごくいい」と機力に自信を持っている。優勝戦は４号艇ならチャンスは十分にある。「感触がいいので、そこから伸びを付けて（内に）プレッシャーを与えたい」と不敵な笑み。勝率