逗子市が高さ制限を一部緩和する市街地。１階を店舗とする形態のマンションで歩道に面した空地の整備を誘導していく＝２２日、逗子市内神奈川県逗子市は、マンションや商業施設の乱開発を防ぐ「まちづくり条例」についてマンションの戸数制限や駅前市街地の高さ制限を一部緩和するため施行規則を７月に改正する方針を固めた。厳しいマンション規制で広大な敷地があってもマンションではなく老人ホームが増え、現役世代のファミリ