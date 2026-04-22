英国王室御用達ブランドDAKSと名探偵コナンの人気コラボ第3弾が登場♡クラシカルな上質感にキャラクターの魅力を重ねた、ここでしか出会えない特別なコレクションです。日常使いしやすいデザインと遊び心を兼ね備えたラインアップは、大人女性のコーデにも自然に溶け込みます。 限定チェックが映える特別デザイン 今回のコラボでは、キャラクターごとのイメージカラーを取り入れた“限