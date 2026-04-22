5日の党大会終了後、記者会見する国民民主党の玉木代表＝東京都内国民民主党は22日、大都市の制度として「特別市」の設置を求める提言を発表した。政令指定都市と都道府県による二重行政の解消に向け、人口100万人以上の政令市などが特別市に移行できるとした。自民党と日本維新の会が「副首都」構想の法案骨子をまとめ、対案として論戦を喚起する狙いがある。提言は、特別市と都道府県との間で事務権限の移譲と適切な税源配分