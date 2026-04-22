吉本興業の養成所・NSC（吉本総合芸能学院）を今春卒業したルーキーたちによるよしもと芸人“超新人”No.1決定戦『NSC大ライブTOKYO2026』決勝戦が22日、東京・浅草公会堂で行われ、コンビのゴーヤゴー（たま／23、米持／23）が優勝した。【写真】優勝を飾ったゴーヤゴー毎年恒例の同大会は、吉本芸人としてデビューを果たした1年目ルーキーたちによるお披露目ライブ。NSC東京31期生、NSCエリア校生による総勢約260組が出場。