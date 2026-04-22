【ロンドン＝市川大輔】ブルームバーグ通信は２１日、独通信大手ドイツテレコムが、株式の約５３％を保有する米同業のＴモバイルＵＳとの経営統合を検討していると報じた。持ち株会社を設立し、ドイツテレコムとＴモバイルＵＳの両社を傘下に置く形を検討しているという。業績が堅調なＴモバイルＵＳの成長を取り込む狙いがあり、持ち株会社は米国と欧州の証券取引所に上場する可能性があるという。２２日時点で、ドイツテレ