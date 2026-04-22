「西武３−１ソフトバンク」（２２日、ベルーナドーム）ソフトバンクが逆転負け。今季初の３連敗を喫した。先発の大関は７回７安打３失点。１点リードの二回１死二、三塁から古賀悠の左犠飛、西川の右中間適時二塁打で２点を奪われた。四回にも１点を追加された。打線は初回に死から栗原が中越えに先制ソロ。三回に２死満塁と攻めたが得点できなかった。