1人で活躍している印象の強い芸能人でも、実は双子だと知って驚くケースがあります。似ているのか、どんな関係性なのか気になる人も多いはずです。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は双子と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：ローラ／56票2位にランクイン