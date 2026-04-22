中国大陸の最南端に位置する広東省湛江市の徐聞県は、中国におけるパイナップルの主要産地で、中国全土の約3分の1近くがここで生産されている。現地のパイナップルは4月下旬、大規模な収穫シーズンを迎えている。面積約10ムーのパイナップル園では、作業員6人で1日のうちに収穫を終える必要がある。これらのパイナップルは収穫の1カ月前には予約販売が完了している。徐聞県のパイナップル主要産地では予約販売が一般的になりつつあ