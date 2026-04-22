言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、スクリーンに広がる非日常の世界から、和食の定番である一皿の主役、さらに商売の現場で使われる実務的な用語まで、幅の広い3つの言葉をピックアップしました。文字を組み合わせることで見えてくる共通の音を探ってみましょう。空欄を埋めて、頭の中をすっきりと整理してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみま