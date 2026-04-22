期待の新星を検証！ ウエットのテストコースで驚きの連続まもなく梅雨がやってきます。晴れの日と雨の日ではどれぐらい事故の件数が違うかというと、首都高速では実に6倍にもなるそうです。これは視界が悪化するだけでなく、滑りやすく、制動距離も伸びるからです。そしていま、大雨が降ることが増えていて、それがこの時期に最も多くなることもわかっています。【画像】これが新作タイヤの顔！ トレッド面を画像で詳しく見る