「ZOZOTOWN」は、4月27日（月）から、TVアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションした限定アイテムの受注販売をスタートする。【写真】各キャラクターのイメージカラーを採用したTシャツも！限定アイテム一覧■「ZOZOTOWN」限定アイテム今回登場するのは、『呪術廻戦』の「死滅回游」に登場するキャラクターをモチーフにした、ファッションアイテムとグッズセットを含む全8型のコレクション。ラインナップには、虎杖悠仁や伏