五島市の老舗菓子店が、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」をモチーフにした焼き菓子を開発しました。 五島市の老舗「御菓子司 はたなか」の発表会でお目見えしたのは… 長崎県の推しポケモン「デンリュウ」の形をしたマドレーヌです。 五島産の蜂蜜をたっぷり使ったはちみつレモン味。 椿油でふんわりとした食感に仕上げています。 （御菓子司 はたなか 畑中 隆仁 専務） 「ながさき未来