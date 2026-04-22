4月も下旬に入り、日中は汗ばむ陽気になる日が増えてきました。 暑さが強くなると「熱中症」に注意が必要です。 22日から、今年度の「熱中症警戒アラート」の運用が始まりました。 熱中症警戒アラートは、気温や湿度などをもとに算出する「暑さ指数」が1か所でも “33以上” になると予測される場合に発表されます。 去年は全国で1749回発表されていて、5年前に比べると約3倍に増えています。 長