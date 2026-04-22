輸出から輸入を差し引いた2025年度の貿易収支は1兆7145億円の赤字でした。【画像】2025年度の貿易収支 赤字幅約7割縮小赤字幅は前の年から7割近く縮小しました。財務省が発表した貿易統計速報によりますと、2025年度の貿易収支は1兆7145億円の赤字でした。赤字は5年連続で、赤字幅は前の年から68.4％縮小しました。トランプ政権の関税政策などの影響でアメリカへの輸出額が6.6％減少したものの、アジア向けの半導体など電