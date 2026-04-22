ソフトバンク戦に先発した西武・高橋光＝ベルーナドーム西武の高橋光が3年ぶりの完投で2勝目を挙げた。内外角で揺さぶり、四回以降は走者すら許さなかった。二回に西川の適時二塁打で勝ち越したチームは今季初の3連勝。ソフトバンクは打線が振るわず初の3連敗。大関は2敗目。