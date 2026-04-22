タレントの辻希美（38）が21日、Instagramのストーリーズを更新。体調が悪い中で作った長男のお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽と3男2女を育てている辻。4月から高校生になった長男・青空のお弁当作りが始まり、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日に作ったお弁当などもSNSで紹介してきた。体が不調の中作っ