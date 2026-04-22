高市首相は、日本を訪れているモンテネグロのミラトビッチ大統領と会談し、EU＝ヨーロッパ連合への加盟を後押しする考えを伝えました。高市首相「日本とモンテネグロの外交関係樹立20周年という記念の年にミラトビッチ大統領、初訪日してくださったということで、心から歓迎を申し上げます」会談では、高市首相がモンテネグロを「価値や原則を共有する重要なパートナー」だとしたうえで、EU＝ヨーロッパ連合への加盟を日本として後