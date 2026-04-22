ヤマハミュージックジャパン（以下、ヤマハ）は、英国の音楽テクノロジー企業、Luminary ROLI Ltd.（以下、ROLI）製品の輸入・販売元として、2026年5月21日より日本国内における取り扱いを開始する。これにあわせて、Yamaha Sound Crossing Shibuyaにて、記者発表会を実施した。Luminary ROLI Ltd.製品の取り扱いを発表記者発表会のMCは、YouTuber・音楽評論家の、みのミュージック氏が務め、まず、代表取締役社長の松岡祐治氏が登