移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、家族ショットを公開した。２２日、自身のインスタグラムで「ｆｕｌｌｏｆｌｏｖｅ」と記し、次男と長女との顔を寄せ合った３ショットをアップ。ＭＡＬＩＡ．は白のジャケットにレースのタイツ、子どもたちは黒で統一したコーデで、美ぼうが際立つ。この投稿にファンからは「なんだこの美形すぎるｆａｍｉｌｙは！！」「めっちゃいい写真」「美しす