鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 今回は阿久根市でかんきつを使って地域を盛り上げようと奮闘する22歳女性農家の挑戦です。 作業着姿で運転しているのは桐野美鈴さん（22）です。阿久根市脇本地区でかんきつ果物を育てています。 （桐野美鈴さん・22）「（もともと）就活をして、（一般企業に）就職をしようと思っていたが実家も気がかりだった」 農園を引き継ぎ 2代目