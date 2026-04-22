ゴールデンウィークお出かけ先の候補にいかがでしょうか。鹿児島県日置市のアクティビティ施設に新しいコースが誕生します。オープンを前にきょう22日、地元の園児たちが元気に体験しました。 日置市にある「フォレストアドベンチャー吹上浜」。自然の中でアクティビティが楽しめる施設として、去年3月オープンしました。 木の上につくられたさまざまなエリアを楽しむ従来の「トレックコ&