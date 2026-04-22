【モデルプレス＝2026/04/22】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への弁当を公開した。【写真】46歳フリーアナ「新幹線おにぎり可愛い」1時間→30分 息子への弁当◆宮崎宣子、息子への手作り弁当公開宮崎は「今日のお弁当」と記し、新幹線と車の形のおにぎり、さといもの煮物、ひじきハンバーグ、魚のナゲット、ブロッコリー、にんじんのめんつゆ煮込み、ウイン