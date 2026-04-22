【モデルプレス＝2026/04/22】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が4月21日、自身のInstagramを更新。京野菜など使用した手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】京都に移住の37歳女芸人「ポテトサラダのアイデア真似してみたい」京野菜などを使用した手料理5皿◆誠子、京都の食材を活かした手料理披露4月から京都に移住した誠子は「お豆腐屋さんのお豆腐、京野菜、大阪の水茄子、兵庫のヨーグルト、二条城のおやつ」とつづり