米３０年固定金利は６．３５％、住宅ローン申請指数は＋７．９％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３５＆と前回の６．４２％から低下した。住宅ローン申請指数は＋７．９％と前回の＋１．８％から一段と上昇。購入指数は１５９．５から１７５．６に上昇。借り換え指数も９６６．８から１０２３．１に上昇した。 USD/JPY159.23EUR/USD1.1748EUR/JPY187.09