本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/22（水） EUR/USD 1.1600（7.07億ユーロ） 1.1625（5.57億ユーロ） 1.1700（5.18億ユーロ） 1.1750（8.52億ユーロ） 1.1760（10.0億ユーロ） 1.1770（7.35億ユーロ） 1.1790（11.0億ユーロ） 1.1800（13.0億ユーロ） 1.1805（7.74億ユーロ） 1.1850（25.0億ユーロ） 1.1875（5.40億ユーロ）