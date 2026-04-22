１９日、東京の国会議事堂周辺で行われた抗議活動で掲げられたプラカード。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社北京4月22日】日本政府は21日、武器輸出規制を正式に緩和し、殺傷能力のある武器の輸出を認めた。危険な政策転換だ。日本の軍事力強化の動きが、戦後の平和秩序を脅かしている。日本は近年、安全保障政策の大幅な見直しを進め、防衛費の増額、攻撃型兵器の開発、部隊配備の拡大、武器輸出規制の緩和などを加速さ